Три года условно за смерть студентки: мать погибшей в шоке от запроса прокурора

В Екатеринбурге девушка, сбившая студентку, может получить три года условно. Об этом « КП-Екатеринбург » сообщила мать погибшей. Инцидент произошел в июне прошлого года, а в декабре пострадавшая скончалась. Прокурор 29 сентября запросил для виновной три года условного срока, что вызвало шок у матери погибшей.

Женщина заявила, что хотела бы реального лишения свободы и взыскания компенсации морального вреда. По ее словам, после смерти Милены семья виновной перечислила ₽155 тысяч, и на этом все закончилось. На всех состоявшихся судах девушка молчала и не принесла извинений. Суд может назначить условный срок с учетом смягчающих обстоятельств.