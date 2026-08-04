Три места в России, куда священники боятся заходить без благословения: что там произошло

Протоиерей Михаил Петров, настоятель храма святителя Николая Чудотворца во Владимире, назвал три места в России, где без благословения и молитвенного настроя появляться опасно даже священнослужителям. По его словам, это не народные суеверия, а суровая духовная реальность, с которой батюшки сталкиваются лично. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

«На такой земле часто трудно молиться, чувствуется духовное сопротивление», — поделился отец Михаил.

Одним из самых тяжелых мест он считает Змиевскую балку в Ростове-на-Дону. В августе 1942 года фашисты расстреляли там около 27 тысяч мирных жителей, преимущественно стариков, женщин и детей еврейского происхождения. До сих пор панихиды на этом скорбном рубеже проводят исключительно с разрешения епископа, а без особой подготовки, по словам священника, туда лучше не идти даже с крестом на груди.

Не менее тревожная атмосфера, по его мнению, царит в удмуртской деревне Старый Мултан. В XIX веке это село прогремело на всю империю громким «мултанским делом» — тогда местных крестьян обвинили в языческих жертвоприношениях. Позже суд оправдал удмуртов, но эхо дохристианских обрядов и духовного надлома, как утверждают духовные пастыри, ощущается в здешних полях до сих пор. Третьей точкой названа заброшенная стройка на улице Данилова в Череповце. В начале нулевых там одно за другим произошло несколько жестоких убийств, а виновный так и не предстал перед судом. Территорию освятили, установили кресты, но каждый визит туда, по признанию отца Михаила, вызывает у служителей Церкви глухую тревогу.

Русская православная церковь ведет системную работу с этими аномальными зонами: служит молебны, ставит поклонные кресты и кропит землю святой водой. Однако отец Михаил подчеркивает, что это кропотливый и долгий процесс, требующий не только внешней атрибутики, но и серьезной внутренней собранности. Испепелить грех прошлого одной молитвой не выйдет — нужно время и смирение.