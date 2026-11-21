Египетский гостиничный холдинг Sunrise Resorts & Cruises, пользующийся высокой популярностью у российских туристов, завершил сделку по приобретению трех крупных курортных отелей у кувейтского конгломерата Al Kharafi Group. Объекты расположены в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и районе Марса-Алама. Как сообщает деловое издание Asharq Business, это одна из крупнейших сделок на рынке Красного моря в текущем году.

Для путешественников смена владельца означает масштабную реновацию и переход на единые стандарты сервиса Sunrise. Сеть известна тем, что после покупки проводит глубокую модернизацию номерного фонда, внедряет системы питания All Inclusive и Ultra All Inclusive, а также обновляет развлекательные программы. Эксперты отмечают, что подобные сделки способствуют укрупнению рынка: локальные лидеры ⁦(Sunrise, Pickalbatros, Jaz)⁩ активно выкупают «уставшие» активы у непрофильных инвесторов для адаптации под растущий спрос со стороны россиян и европейцев.

Эксперт по египетскому рынку Фуад эль Гохари подчеркнул, что за последние годы карта курортов существенно изменилась. Помимо традиционных местных сетей, на Красное море пришли турецкие гиганты ⁦(Rixos, Titanic, Xanadu)⁩, предлагающие стандарты Ultra All Inclusive, а также молодежные лайфстайл-бренды вроде Meraki Resort и Cook’s Club. Активно расширяют присутствие испанские ⁦(Barceló, Iberostar)⁩ и немецкие ⁦(Steigenberger)⁩ операторы, а также премиальные ближневосточные сети Rotana и Address Hotels.