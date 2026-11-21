Три отеля в одни руки: популярная у россиян сеть Sunrise выкупила крупные курорты в Египте и обещает апгрейд
Asharq Business: популярная у россиян сеть Sunrise выкупила курорты в Египте
Египетский гостиничный холдинг Sunrise Resorts & Cruises, пользующийся высокой популярностью у российских туристов, завершил сделку по приобретению трех крупных курортных отелей у кувейтского конгломерата Al Kharafi Group. Объекты расположены в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и районе Марса-Алама. Как сообщает деловое издание Asharq Business, это одна из крупнейших сделок на рынке Красного моря в текущем году.
Для путешественников смена владельца означает масштабную реновацию и переход на единые стандарты сервиса Sunrise. Сеть известна тем, что после покупки проводит глубокую модернизацию номерного фонда, внедряет системы питания All Inclusive и Ultra All Inclusive, а также обновляет развлекательные программы. Эксперты отмечают, что подобные сделки способствуют укрупнению рынка: локальные лидеры (Sunrise, Pickalbatros, Jaz) активно выкупают «уставшие» активы у непрофильных инвесторов для адаптации под растущий спрос со стороны россиян и европейцев.
Эксперт по египетскому рынку Фуад эль Гохари подчеркнул, что за последние годы карта курортов существенно изменилась. Помимо традиционных местных сетей, на Красное море пришли турецкие гиганты (Rixos, Titanic, Xanadu), предлагающие стандарты Ultra All Inclusive, а также молодежные лайфстайл-бренды вроде Meraki Resort и Cook’s Club. Активно расширяют присутствие испанские (Barceló, Iberostar) и немецкие (Steigenberger) операторы, а также премиальные ближневосточные сети Rotana и Address Hotels.