Три пруда на Паустовского очистили от ила: что сделали с Ясеневским каскадом и когда высадят растения

На юго-западе Москвы завершилась комплексная реабилитация каскада Ясеневских прудов. Верхний, Средний и Нижний водоемы на улице Паустовского очистили от ила, укрепили берега и подготовили к высадке водных растений. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пруды общей площадью 1,4 гектара находились в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились большие объемы иловых отложений, глубина уменьшилась, водоемы активно зарастали водорослями, а береговые полосы разрушались. В ходе работ извлекли более трех тысяч кубометров ила, сформировали ложе и устроили водоупорный слой, что позволило увеличить глубину до необходимых отметок. Береговые полосы протяженностью свыше 800 метров отремонтировали с помощью отсыпки гравием и щебнем. На финальном этапе привели в порядок три зоны биоплато площадью более 348 квадратных метров, куда впоследствии высадят около 5,7 тысячи водных растений.

Бирюков подчеркнул, что городские службы регулярно обследуют столичные водоемы и при выявлении проблем принимают решение о реабилитации. Список объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.