В Саратове 24 ноября на время планового отключения холодного водоснабжения планировали организовать подвоз питьевой воды для жителей Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов. Об этом сообщали в пресс-службе «Саратовводоканала».

Время работы подвозов было указано ориентировочно, график могли корректировать в зависимости от потребностей. Заказать питьевую воду можно было по телефону 659-659. Ограничения ввели для подготовки сетей к зиме и модернизации коммунальной инфраструктуры.