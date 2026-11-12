Три способа остаться востребованным в эпоху ИИ: от инференса LLM до фармацевтики

Эксперт Перевалов: в эпоху ИИ нужны специалисты по агентским системам

Общество

Искусственный интеллект уже берет на себя часть задач программистов, но это не значит, что профессия исчезнет — меняются требования к квалификации. Об этом РБК рассказал руководитель группы разработки ИИ Александр Перевалов.

По данным издания, в марте 2026 года Anthropic представила метрику observed exposure, оценивающую влияние ИИ на профессии: сильнее всего затронуты программисты — модели покрывают 75% их задач, а в категории «компьютерные и математические профессии» теоретически можно ускорить 94% задач, хотя на практике охвачена примерно треть. Специалисты разработали несколько сценариев развития экономики США до 2030 года: в «скромном» безработица среди работников когнитивного труда почти не изменится (2,9%), в среднем вырастет до 4,5%, в экстремальном — до 17,9%. Перевалов считает, что это не оставит разработчиков без работы, но владение стандартным набором инструментов все меньше становится конкурентным преимуществом. Со временем агенты научатся выполнять более сложные задачи, и разработчики будут создавать не столько код, сколько системы, которые его пишут и проверяют. Цениться будут критическое мышление, умение доводить задачи до конца, строить агентские системы и находить причины ошибок за пределами готовых инструкций.

Эксперт назвал три направления, помогающие оставаться востребованным: узкая техническая специализация (например, оптимизация инференса LLM или дообучение моделей), доменные знания в сочетании с ИТ-компетенциями и научно-преподавательский опыт. От новичков ждут умения быстро разбираться в незнакомом вопросе и объяснять результат, от опытных — технической насмотренности. Компаниям же придется перестраивать стажировки, иначе сотрудник научится передавать задания модели, но не сможет оценивать ее работу.

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