Три тысячи туристов за год и ни одной прямой дороги: почему КНДР не станет массовым направлением

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с RTVI оценил перспективы туристического потока в Северную Корею. По его словам, в 2025 году страну посетили около трех тысяч россиян, однако это направление по-прежнему остается крайне ограниченным.

Эксперт пояснил, что качественного скачка ожидать пока не стоит: слабо развита логистика, отсутствует постоянный возвратный спрос, а сам продукт ограничен одной небольшой территорией. По мнению Мурадяна, северокорейское направление необходимо развивать в экскурсионном ключе и добавлять прямые рейсы. При этом он отметил, что КНДР пока сложно конкурировать с другими азиатскими направлениями ни по цене, ни по качеству.