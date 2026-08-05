Три золота на первенстве мира: московские спортсменки покорили Абу-Даби на турнире по джиу-джитсу
Спортсменки из Москвы завоевали три золота на первенстве мира по джиу-джитсу
Три спортсменки московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Юг» стали победительницами первенства мира по джиу-джитсу, которое прошло в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Янкелина Дукаревич (тренер — Егор Степанов) завоевала золото в категории до 45 кг. Александра Сидорова под руководством Александра Филатова стала лучшей в весе до 52 кг. Полина Симонова, которую тренируют Сергей Крутовский и Нина Крывелева, выиграла в категории до 63 кг. Таким образом, все три представительницы столичной школы поднялись на высшую ступень пьедестала на международном турнире.