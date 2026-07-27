«Трио фантастико» разбилось о шторм: что стало с кошкой, которая должна была покорить Эльбрус вместе с хозяевами

Боснийский город Зеница погрузился в траур после гибели пятерых опытных альпинистов при восхождении на Эльбрус. Группа из семи человек, состоявшая в местном клубе Vedro, начала подъем 25 июля без профессионального гида и попала в мощный шторм. Пятеро скончались от переохлаждения, выжить удалось двоим. Подробности сообщает « КП ».

По словам выжившего Хариса Адиловича, причиной трагедии стал неверный метеопрогноз: изначально данные обещали благоприятную погоду, однако внезапно налетевший шквал оказался сильнее даже самого подготовленного состава. Официальный представитель клуба Vedro подтвердил эту версию, заявив, что альпинисты имели безупречную подготовку, но столкнулись с экстремальными условиями, справиться с которыми было невозможно.

Среди погибших — челюстно-лицевой хирург городской больницы Зеницы Мелиха Чаушевич, супруги Алма и Денис Окановичи, сотрудники горной Службы спасения. Пара вела популярный блог «Трио фантастико», в котором часто показывала походы с кошкой Мацикой, и за два дня до гибели опубликовала фото питомца на акклиматизационном выходе — судьба животного остается неизвестной. Также погибли 63-летний ветеран Динарского нагорья Алмир Кривдич и 44-летний Нермин Талам, покоривший все вершины своей страны выше 2000 метров и первым почувствовавший недомогание перед бурей. Спастись удалось Харису Адиловичу и вратарю гандбольного клуба «Челик» Кемалю Видимличу, который в одиночку пробился к спасателям и передал координаты группы. Оба проходят лечение в местной больнице.