Российская туристка пожаловалась в соцсетях, что отель в Таиланде выставил ей штраф за якобы испорченное белье. Сумма составила 200 бат, около ₽482.

В записке, оставленной на кровати, сказано, что после уборки горничная нашла тряпку с пятном и отель вынужден взыскать 200 бат. С вопросами гостям предложили обратиться на стойку регистрации. По словам туристки, краску в постельное белье подложил сам отель, а затем выставил ей счет за ущерб.