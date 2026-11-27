Тряпка с пятном и счет на 200 бат: за что отель в Таиланде выставил штраф российской туристке и что она ответила
Российскую туристку оштрафовали на 200 бат в отеле Таиланда за пятно на белье
Российская туристка пожаловалась в соцсетях, что отель в Таиланде выставил ей штраф за якобы испорченное белье. Сумма составила 200 бат, около ₽482.
В записке, оставленной на кровати, сказано, что после уборки горничная нашла тряпку с пятном и отель вынужден взыскать 200 бат. С вопросами гостям предложили обратиться на стойку регистрации. По словам туристки, краску в постельное белье подложил сам отель, а затем выставил ей счет за ущерб.