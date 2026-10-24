Протоиерей Андрей Ефанов объяснил, разрешает ли Церковь венчание троюродных родственников и считается ли такой брак грехом. Об этом пишет журнал « Фома ». По словам священника, церковные правила запрещают венчаться людям, состоящим в родстве вплоть до пятой и шестой степени включительно.

В эту категорию входят двоюродные и троюродные родственники: троюродные братья и сестры относятся как раз к шестой степени родства. Поэтому брак с троюродной сестрой по церковным нормам считается недопустимым и грешным. Вместе с тем Ефанов отметил, что в отдельных случаях могут быть особые обстоятельства. Тем, кто хочет узнать, возможно ли такое венчание, он посоветовал заранее обратиться в свой приход и обсудить ситуацию со священником. Таким образом, по словам протоиерея, общее правило остается строгим, но конкретное решение зависит от обстоятельств и разъяснения на месте.