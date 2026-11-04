Тротуары для пешеходов, велополосы для курьеров: чего ждут сервисы доставки от новых ограничений

АГН «Москва»: сервисы доставки оценили ограничения для курьеров и кикшеринга

Общество

Введение ограничений для курьеров и пользователей кикшеринга, включая запрет на выезд на тротуары, должно сопровождаться развитием городской инфраструктуры, а безопасность всех участников движения должна оставаться приоритетом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах сервисов доставки продуктов.

В «Самокате» подчеркнули, что безопасность всех участников дорожного движения для сервиса — приоритет: компания уделяет особое внимание взаимодействию с курьерами-партнерами и регулярно напоминает о важности соблюдения ПДД, скоростного режима и уважительного отношения к городской среде.

Там отметили, что любые изменения правил передвижения должны учитывать интересы и безопасность всех участников движения, а вместе с такими решениями должна развиваться необходимая инфраструктура. Только комплексный подход к регулированию и развитию инфраструктуры, по мнению сервиса, позволит создать более безопасные и предсказуемые условия и для курьеров-партнеров, и для остальных участников дорожного движения.

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» заявили, что считают уточнение ПДД на фоне развития кикшеринга и доставки закономерным шагом для отрасли, но часть положений проекта, по мнению компании, требует дополнительного уточнения. В «Купере» поддержали инициативы, направленные на повышение безопасности: сервису важно, чтобы передвижение курьеров не создавало опасных ситуаций для пешеходов, а сами курьеры могли безопасно перемещаться по городу. При этом там указали, что при обсуждении новых правил нужно учитывать особенности дорожной инфраструктуры в разных регионах: движение электровелосипедов по проезжей части может создавать дополнительные риски и для курьеров, и для автомобилистов, поскольку скорость потоков существенно различается. Поэтому важно развивать инфраструктуру для безопасного передвижения курьеров, включая выделенные велополосы и велодорожки.

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