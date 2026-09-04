Церковь, пережившую пожары и бомжей, наконец показали ночью: как теперь выглядит храм Никиты Мученика

На Большой Московской улице в Великом Новгороде установили архитектурную подсветку церкви Никиты Мученика. Теперь древний храм можно увидеть не только днем, но и в темное время суток. Об этом сообщил мэр города Александр Розбаум.

Подсветка стала завершением многолетних работ по спасению постройки. В 2025 году, к 470-летию храма, завершилось обновление фасада. В рамках госконтракта стоимостью более ₽14 млн подрядчики отремонтировали фасад, переделали водосточную систему и убрали леса.

Церковь, построенная в середине XVI века, считается одним из последних крупных новгородских сооружений с заметным московским влиянием. По мнению исследователей, ее возвели по распоряжению Ивана Грозного в составе Государева двора. В декабре 1571 года царь останавливался неподалеку, а казну и образ Владимирской Богоматери временно хранили в церкви под охраной 500 стрельцов. Позже храм стал приходским.

В советское время судьба здания была иной: с 1950-х до 1980 года здесь размещались Театр юного зрителя и шахматный клуб. В 2010 году храм пытались восстановить по программе «Культура России», но средств не хватило, а некачественные водостоки привели к разрушению фасада. Пустующее здание притягивало бездомных, из-за чего случались пожары, один из них — в 2011 году.

Теперь, по словам мэра, направленный свет мягко очерчивает древние своды, и храм символически вышел из тени. Новая подсветка стала не только украшением ночного города, но и знаком возрождения памятника.