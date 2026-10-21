Онлайн-заказ религиозных ритуалов не может заменить поход в церковь, однако это лучше, чем участие в деструктивных сообществах. Об этом « Газете.Ru » заявил глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, рост интереса к православным онлайн-сервисам, особенно среди молодежи, — факт, который нельзя игнорировать: люди ищут опору, смысл и Бога.

Иванов отметил, что обращение к православному контенту в интернете лучше, чем поиск ответов в деструктивных сообществах, но здесь есть тонкая грань. Цифровая свечка, заказанный онлайн молебен и виртуальное поминовение не заменят живого участия в церковной жизни.

Общественник подчеркнул, что посещение храма — это труд и жертва перед Богом. Когда человек нажимает кнопку на сайте, он остается дома, и это уже не жертва, а удобство, которое в духовной жизни плохой советчик. Исповедь, причастие, венчание и крещение требуют личного присутствия. Священник не может отпустить грехи по видеосвязи, поскольку должен видеть человека, слышать его голос и вместе с ним молиться. Причастие — это вкушение Тела и Крови Христовой, а не просмотр видео, а молебен — не просто текст, читаемый где-то далеко, а общая молитва Церкви, в которой человек должен участвовать, а не заказывать «услугу».

Иванов добавил, что для болеющих людей онлайн-трансляции и дистанционные просьбы о молитве — вынужденная мера, но нельзя делать это возможным для всех. Это исключение, а не норма. Православный онлайн-сервис может быть полезен как вспомогательное средство: найти храм, посмотреть расписание, прочитать Евангелие, послушать проповедь, заказать требы, если нет возможности прийти лично. Но он не должен подменять саму церковь.