Цифровой след и глупые ролики: депутат Даванков предложил учить школьников цифровой грамотности

Депутат Даванков: в школах нужно ввести курсы цифровой грамотности

Общество

Заместитель председателя партии «Новые люди» и депутат Мосгордумы Александр Даванков выступил с инициативой ввести в школах курсы базовой цифровой грамотности. По его мнению, это поможет предотвратить распространение негативных трендов из соцсетей среди подростков. О предложении он рассказал Агентству городских новостей «Москва», комментируя участившиеся случаи с участием несовершеннолетних.

Даванков подчеркнул, что запреты в этой сфере неэффективны. Вместо них нужны психологическая поддержка и понятная альтернатива. Партия «Новые люди» уже предлагала обеспечить обязательное присутствие психологов в школах — как минимум одного специалиста на 300 учеников, а также консультации психолога в рамках ежегодного медосмотра и перед экзаменами. Кроме того, на «Разговорах о важном» можно было бы ввести курсы цифровой грамотности, где школьникам объясняли бы про цифровой след и риск того, что глупый ролик ради лайков способен испортить жизнь или будущую карьеру.

По словам депутата, запрет отдельных соцсетей — простое, но бесполезное решение. Подростки легко обходят блокировки или переносят тренды на другие платформы. Бороться нужно с причиной, а не с площадками. Если же чья-то выходка нанесла людям вред, для этого уже существуют действующие законы, предусматривающие ответственность как подростков, так и их родителей, напомнил Даванков.

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