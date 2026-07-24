Цитруллин у самой корки: врач рассказала, как арбуз помогает мышцам и сосудам при нагрузках

Профессор Мария Матвеева, врач-эндокринолог Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, в беседе с Агентством городских новостей « Москва » рассказала о пользе арбуза при физических нагрузках. Ключевую роль играет цитруллин, сконцентрированный в мякоти возле корки.

По словам специалиста, цитруллин преобразуется в аргинин, участвующий в выработке оксида азота, что улучшает кровообращение и поддерживает сосудистый тонус, а также благоприятно воздействует на мышечную ткань при астении и повышенных нагрузках. Кроме того, мякоть содержит комплекс микроэлементов и витаминов — железо, калий, натрий, фосфор, магний, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолаты и аскорбиновую кислоту, — которые положительно влияют на органы кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистую систему и железы внутренней секреции.

Матвеева добавила, что содержащийся в арбузе ликопин обеспечивает противовоспалительный и антиоксидантный эффект, усиливает фотозащитные свойства кожи, помогает предотвращать преждевременные морщины и нежелательную пигментацию. Калорийность продукта составляет около 25–30 калорий на 100 граммов и растет по мере созревания: чем спелее арбуз, тем она выше.