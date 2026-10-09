ЦОДД предупредил москвичей: не оставляйте машины под деревьями

ЦОДД: в Москве сильный ветер, не оставляйте машины под деревьями

Общество

ЦОДД призвал московских водителей не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным Центра организации дорожного движения, сегодня и завтра в столице ожидается сильный ветер, а до конца дня также прогнозируется дождь. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. В пресс-службе дептранса отметили, что порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Помимо этого, автомобилистам советуют не отвлекаться на телефон во время движения, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, а также избегать резких манёвров. Такие меры помогут снизить риск аварий в сложных погодных условиях.

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