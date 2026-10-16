Цветная разметка на дорогах: почему водители рискуют получить штрафы?

По его словам, властям следовало сначала провести разъяснительную кампанию — использовать надписи, дополнительные знаки или таблички. Без этого водители вряд ли разберутся в назначении разметки, начнут получать штрафы, а статистика аварий на участке не изменится. Эксперт уточнил, что новые знаки могут ввести в заблуждение, следствием чего станет выезд на выделенную полосу или пересечение сплошной под камерой ГИБДД. Большинство водителей в автошколах ничего не слышали о такой разметке, и теперь она будет для них непонятной. Шапарин сравнил новую разметку с иероглифом, который, по мнению властей, все должны понять. По его словам, водителям нужно наглядно объяснить, почему стрелочка красная или синяя. Новость увидят единичные водители, многие не поймут смысла нововведений. Эксперт добавил, что любые изменения знаков и разметки приживаются годами, и лишь спустя долгое время водители начинают воспринимать их автоматически. Поэтому новая цветная разметка без масштабной разъяснительной кампании рискует стать бесполезной.