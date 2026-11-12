«Туалетом пользуемся с помощью ведер»: жители волгоградской пятиэтажки просят помощи у Путина и Бастрыкина

Жители пятиэтажного дома № 11 по улице Клименко в Тракторозаводском районе Волгограда записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой об экстренной помощи. Об этом сообщает V1.ru . По словам горожан, в доме нет отопления, горячей и холодной воды, разрушен фундамент, а крыша протекает.

Жильцы рассказали, что второй месяц остаются без отопления и воды: приходится покупать питьевую и техническую воду, а туалетом пользоваться с помощью ведер. Трубы, по их словам, в аварийном состоянии, на первом этаже постоянно течет канализация из-за поржавевших и сгнивших труб, фундамент разрушается, крыша протекает при каждом дожде, а по стенам идут глубокие трещины. В доме живут дети, пожилые люди, инвалиды и семьи участников СВО.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в управляющую компанию «Волжский край», обслуживающую дом с 2025 года, в местную администрацию и прокуратуру, но мер не последовало: в администрации, по их словам, заявили, что слышат о проблеме впервые, а прокуратура ответила, что дом не признан аварийным и считается безопасным для жизни. Горожане просят взять ситуацию под личный контроль, инициировать независимую проверку состояния дома и бездействия должностных лиц, а также обязать ответственные службы восстановить подачу воды и отопления и провести капремонт коммуникаций и кровли.