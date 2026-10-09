Турагент из Рязани и ₽15 млн: куда исчезали деньги туристов?

СМИ сообщили о скандале вокруг рязанского турагента Анны Суровой. По данным Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, речь идет о 30 пострадавших и ущербе более ₽15 млн. TourDom.ru связался с представительницей розницы, которая заявила, что публикации заказные, а деньги клиентам возвращены.

В качестве примера первоисточник приводит случай семьи, которая в конце августа купила у Суровой тур в Турцию для себя, жены и двухлетнего ребенка. За пятизвездочный Papillon Belvil они заплатили ₽305 тыс. В стоимость входили перелет комфорт-классом, проживание, трансфер и страховка. После оплаты, по словам туристов, начались проблемы: договор готовился несколько дней, остальные документы Сурова обещала прислать позже. Семья самостоятельно связалась с отелем и выяснила, что брони на их имя нет. Несмотря на это, турагент уверяла, что поездка оформлена. За день до вылета у туристов не было подтвержденных билетов, ваучера и страховки. Тогда Сурова сослалась на проблемы с поставщиком и предложила перенести поездку. Семья отказалась и потребовала вернуть деньги.

TourDom.ru предложил Анне Суровой поделиться мнением о появившихся новостях. В разговоре с журналистом она заявила, что считает публикации о себе заказными. По ее словам, на туристов, которые пишут о ней негатив, подано заявление в полицию за клевету. Сурова также заявила, что всем людям давно возвращены деньги, а большинство отказались от туров добровольно после антирекламы. На вопрос TourDom.ru, есть ли у нее на 9 октября невыполненные обязательства перед клиентами, турагент ответила отрицательно.

Судя по сообщениям в рязанских соцсетях, первые обсуждения деятельности турагента появились еще в начале сентября. Под одним из постов более сотни комментариев и несколько случаев, описанных пользователями, которые называют себя клиентами данного ИП. Местные жители приводят ситуации, в которых после оплаты тура документы приходили с задержкой, даты вылета переносились, а некоторые утверждают, что узнавали об отсутствии брони прямо перед поездкой. Описываются сложности с возвратом средств после отмен туров. Несколько клиентов утверждают, что на момент публикации сообщений ждали денег неделями и месяцами. В комментариях фигурируют суммы от ₽250 тыс. до ₽600 тыс. Некоторые авторы заявляют, что уже обратились в суд или готовят заявления. Есть и те, кому удалось отдохнуть, но, по их словам, билеты, ваучеры и страховки приходилось добиваться, а порой соглашаться на замену отеля.

Судя по открытым данным, Анна Вадимовна Сурова зарегистрирована как ИП в Рязанской области с ноября 2024 года. Есть сведения о приостановлении операций по счетам в трех банках по решению от 4 августа 2026 года из-за непредставления декларации в налоговый орган. В Рязанском районном суде Рязанской области в июле заведено дело, где турагент является ответчиком по иску от двух физлиц, связанных с защитой прав потребителей.

В этом году один из крупных туроператоров PAC GROUP решил прекратить работу с турагентом. В компании сообщили, что договоры с ИП Суровой расторгнуты с 1 апреля. В ходе сотрудничества неоднократно нарушались установленные сроки оплаты забронированных туристских услуг. Компания длительное время шла навстречу агенту, согласовывая продление сроков оплаты с партнерами для сохранения бронирований. Однако, несмотря на неоднократные обещания произвести оплату, обязательства в согласованные сроки не исполнялись. В результате по отдельным бронированиям со стороны поставщиков были применены финансовые удержания. В связи с систематическими нарушениями договорных обязательств и финансовой дисциплины PAC GROUP приняла решение о прекращении сотрудничества.