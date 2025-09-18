Туристка шокировала россиян противной находкой в чемодане — видео

Российская туристка, отдыхавшая на Бали, поделилась в социальных сетях видео, которое вызвало шок у ее подписчиков. На кадрах видно, как в ее чемодане поселилась целая колония насекомых. Об этом также сообщила «Лента.ру» , публикуя соответствующие кадры.

На видео, которое сняла девушка, можно увидеть раскрытый багаж, заполненный вещами. Среди них активно ползали десятки насекомых различных размеров, включая крупных тараканов. Автор ролика объяснила, что она оставила свой чемодан незакрытым. Реакция пользователей сети была однозначной — ролик вызвал волну ужаса.

Многие комментаторы признавались, что подобное зрелище отбило у них всякое желание посещать индонезийский остров. Пользователи делились своими впечатлениями в комментариях. Один из них удивился, как девушка смогла вообще оставаться рядом и снимать видео. Другой выразил сочувствие, назвав увиденное кошмаром. Третий же признался, что просто выбросил бы такой чемодан.

Ранее российская путешественница слетала в Никарагуа и назвала эту страну «адом на колесах».