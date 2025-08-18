Туристов Анапы попросили надевать бахилы на пляже

В Анапе отдыхающим предложили использовать бахилы перед посещением пляжа, о чем сообщил телеграм-канал Kub Mash. Данное требование, направленное на поддержание чистоты, возникло в одном из местных санаториев.

В объявлении для посетителей здравницы говорилось о необходимости надевать бахилы в связи с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива.

Руководство санатория пояснило, что отдыхающие заносят на территорию учреждения мазут и грязь. Несмотря на существующий запрет, туристы продолжают игнорировать его и купаются в море.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС очистили почти тысячу километров берега после разлива нефти.