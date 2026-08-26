Туристов у озера Амут научат беречь редкую птицу: яркие щиты расскажут, как не навредить тайге

Специальные аншлаги появятся в местах массового отдыха, в том числе у озера Амут. Они объясняют туристам, как вести себя в прибрежной и таежной зоне, чтобы не навредить редкому пернатому обитателю. По мнению экологов, путешественникам часто не хватает базовых экологических знаний, поэтому наглядные стенды должны помочь наладить диалог и снизить нагрузку на уязвимую флору и фауну региона.