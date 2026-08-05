Туристы залезли на головы идолов ради фото и разгневали Камчатку

На Камчатке разразился скандал после того, как группа туристов использовала ритуальные деревянные фигуры коренных народов для фотосессии. Отдыхающие забрались на головы гамулов — идолов, установленных на Вилючинском перевале, чтобы сделать эффектные снимки. Фотографии быстро разлетелись в соцсетях и вызвали резкую критику со стороны местных жителей, которые сочли такой поступок неуважением к культуре и традициям аборигенов полуострова.

Как сообщают Telegram-каналы 5 августа, инцидент произошел на популярной туристической точке, где с 2015 года в рамках благоустройства маршрута стоят деревянные изваяния в честь коренных этносов Камчатки. Пользователи сети осудили поведение молодых людей, назвав его кощунственным. Местные активисты уже призвали туристов уважать священные для региона объекты и напомнили, что подобные действия оскорбляют память предков.

На данный момент официальных заявлений от властей или организаторов маршрута не поступало. Однако общественный резонанс продолжает нарастать: в комментариях к опубликованным кадрам звучат требования привлечь виновных к ответственности за осквернение культурных символов.