Туристы жалуются на «ковры», курящих турков и платную еду: кто виноват?

TourDom.ru: туристы предъявляют претензии турагентам за «ковры» и курящих турков

Общество

Туристы все чаще возлагают на турагентов ответственность за любые сбои и неприятности в поездке. Об этом сообщает TourDom.ru. По словам турагентов, они всегда были «громоотводами», но с пандемии претензий стало больше, и процесс набирает обороты. Поводом для недовольства может стать даже закрытие неба.

Руководитель офиса продаж Travelata (Сергиев Посад) Андрей Агафонов рассказал, что бывают случаи, когда клиентам сообщают информацию от туроператора о времени вылета, они прибывают в аэропорт, а рейс переносят. В ответ турагент получает сообщения с требованием приехать и сидеть вместе с ними. Директор турагентства «Дешево тревел» (Дмитриев) Александр Руднев отметил, что туристы жаловались на отсутствие виски и рома на пляже — они были только в лобби-баре. Кому-то не нравится, что в Турции и Египте много курят в общественных местах, кому-то — что авиакомпания заставляет покупать еду при выборе места.

Турагенты связывают рост претензий с появлением мобильных телефонов, создающих иллюзию близости в общении. С туроператором у клиентов часто нет возможности связаться, поэтому все высказывается турагенту. Чтобы минимизировать негатив, собеседники редакции рекомендуют подробно информировать туристов. Директор турагентства «Креа-Тур» (Пермь) Вера Волегова подчеркнула, что предугадать все невозможно, но о климате, задержках рейсов и нюансах общения с гидами агент обязан предупреждать. Турагент из Москвы Андрей Федоров добавил, что всегда заранее объясняет: на погоду они не влияют, за «ковры», переносы и отмены рейсов не отвечают, море к номеру не двигают, песок не остужают и кондиционеры с тумбочками не чинят. Также проговаривается, что делать при возникновении проблем. Руководитель турагентства «RTCENTR_Путешествия» (Апатиты) Оксана Антохина изготовила памятки с алгоритмами действий в частых ситуациях и рассылает их туристам при бронировании с просьбой ознакомиться и задать вопросы. По ее словам, чем лучше подготовить туриста к возможным неприятностям и показать пути выхода, тем спокойнее он будет воспринимать реальность.

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