Турки назвали Россию другом: 38,4% голосов, а США и Израиль — главные враги по мнению 84% и 70,5% опрошенных
ASAL Araştırma: Россия вошла в топ-5 дружественных стран для Турции
Россия вошла в пятерку стран, которые жители Турции считают дружественными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства ASAL Araştırma. Согласно опросу, 38,4% респондентов назвали Россию другом Турции. При этом главными врагами турки считают США и Израиль: Израиль назвали врагом 84% опрошенных, США — 70,5%.
В рейтинге дружественных стран Россия заняла пятое место, уступив Азербайджану (56,5%), Японии (50,2%), Китаю (48%) и Италии (46,7%). В список недружественных государств также вошли Греция и Франция.
Таким образом, несмотря на геополитические разногласия, значительная часть турецкого общества сохраняет положительное отношение к России.