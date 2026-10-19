Skytrax World Airlines Awards 2026 назвал пять лучших авиакомпаний мира в эконом-классе. В список вошли Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways, EVA Air и ANA All Nippon Airways. Рейтинг составлен по оценкам пассажиров и учитывает не цену билета, а комфорт кресел, питание, развлечения и связь на дальнемагистральных рейсах.

Лидером стала Singapore Airlines. На Boeing 777-300ER компания использует компоновку 3-3-3, благодаря чему кресла шире, чем в схемах с десятью местами в ряду. Пассажирам доступны регулируемые подголовники, система KrisWorld, подставки для ног и держатели для стаканов. По версии Skytrax, перевозчик также занял первое место по питанию в эконом-классе.

Cathay Pacific расположилась на втором месте. Компания делает ставку на кабинный сервис и бортовые технологии: дисплеи 4K, Bluetooth-аудио и улучшенные места для хранения вещей на новых и обновленных самолетах. Отдельно отмечены внимание бортпроводников, чистота и непрерывность обслуживания на длительных рейсах.

Qatar Airways заняла третью строчку. Перевозчик инвестирует в бортовые развлечения и высокоскоростной интернет, включая самолеты с системой Starlink. Однако объем услуги связи зависит от конкретного борта и рейса, поэтому пассажирам, которым важен интернет, стоит проверять оборудование при бронировании.

EVA Air оказалась четвертой. Тайваньская компания выделяется эргономичными креслами с регулируемыми подголовниками и поддерживающими подушками, а также азиатской кухней. По качеству питания в эконом-классе она уступает только Singapore Airlines.

Замыкает пятерку ANA All Nippon Airways. На некоторых Boeing 787-9 расстояние между рядами достигает 34 дюймов — около 86 сантиметров, что больше типичных 31–32 дюймов на дальних рейсах. На части самолетов есть подставка для ног, USB-C и Bluetooth, но компоновка салонов различается от борта к борту.

Turkish Airlines заняла восьмое место в мировом рейтинге и признана лучшей в Европе. По питанию в эконом-классе она стала четвертой в мире и первой в Европе. Для россиян, летающих через Стамбул, это дополнительный аргумент при выборе хаба. Эксперты советуют перед покупкой билета сверять не только цену и время вылета, но и тип самолета: расстояние между креслами, экраны, зарядки и интернет зависят от конкретного борта.