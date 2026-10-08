Туроператор бросил туристов на Шри-Ланке: суд взыскал ₽217 тыс. убытков и ₽100 тыс. штрафа

С бросившего северян на Шри-Ланке туроператора взыскали более ₽400 тысяч

Общество

Полярнозоринский районный суд взыскал с туроператора убытки за ненадлежащее исполнение договора о реализации турпродукта. Истица приобрела тур в Шри-Ланку, в который входили авиаперелет по маршруту Москва — Шарджа (ОАЭ) — Бандаранаике — Шарджа (ОАЭ) — Москва и трансферы аэропорт — отель — аэропорт, передает severpost.ru.

Во время поездки обратный рейс Бандаранаике — Шарджа — Москва отменили из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и приостановки авиасообщения с ОАЭ. Альтернативный вариант выезда туроператор не предоставил и в одностороннем порядке отказался от дальнейшего исполнения договора. Туристка самостоятельно купила билеты по маршруту Коломбо — Куала-Лумпур — Ганчжоу — Москва и оплатила проживание в отеле.

С учетом частичного возврата стоимости обратных авиабилетов, включенных в тур, истица заявила ко взысканию убытки, неустойку за нарушение срока добровольного удовлетворения требований, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. Суд иск удовлетворил. С туроператора в пользу истицы взысканы убытки в размере ₽217 558,7, компенсация морального вреда ₽20 000, расходы на юридические услуги, неустойка ₽100 000 и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя ₽100 000. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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