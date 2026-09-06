Российских туристов в Шанхае в первую очередь интересует шопинг. Кроме того, они обращают внимание на местную кухню и историческую архитектуру. Об этом ТАСС рассказала заместитель начальника отдела управления культуры и туризма Шанхая Жун Жун.

По ее словам, среди покупок наибольшим спросом пользуется электроника: смартфоны и ноутбуки. На втором месте — спортивная одежда и премиальные вещи топовых брендов.

Жун Жун также сообщила, что турпоток из России в Шанхай с 2019 года вырос на 300%. В 2025-м город посетили 385 тыс. российских туристов, а за январь–июль 2026 года — уже 420 тыс., что превышает прошлогодний показатель. Таким образом, Россия заняла второе место по числу туристов в Шанхае, уступив только Южной Корее.