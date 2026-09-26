«Турция больше не дешевая»: путешественник из Австралии обалдел от цен в Стамбуле

Опытный путешественник Алекс Миллер, посетивший более 60 стран, был шокирован ценами в Турции. По его словам, стоимость отдыха в Стамбуле, Бодруме и Чешме достигла уровня Италии, и Турция больше не является дешевым направлением. Об этом сообщает « Турпром ».

Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец объяснил, что шок иностранного гостя имеет математическое обоснование. По данным Статистического института Турции (TÜİK) и Eurostat, за последние три года турецкий сектор гостеприимства установил мировой антирекорд по темпам удорожания. Официальная годовая инфляция в стране держалась в коридоре 50–75%, а в категории «Отели и рестораны» превышала 51–65%. Инфляция в турецком туризме почти в 8 раз превысила средний показатель по ЕС (6,4%), тогда как отели Италии, Испании и Греции подняли цены максимум на 5,9–7,2%.

В результате отельеры начали взвинчивать цены в евро и долларах: ужин в стамбульском кафе стал дороже, чем в Париже, а недельный тур «все включено» в хорошую «пятерку» сравнялся по цене с Мальдивами. Это спровоцировало отток туристов: Египет фиксирует загрузку выше 90%, Греция ввела упрощенные визы для турок, а Албания предлагает цены в 2,5–3 раза ниже. Россияне переориентируются на внутренние маршруты и Азию.