Турция больше не только лето: как страна собирается привлекать туристов круглый год?

Министр Эрсой: поездки в Турцию должны быть востребованы круглый год

Общество

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о планах развивать туристическую отрасль так, чтобы поездки в страну оставались востребованными на протяжении всего года в каждом регионе. По его словам, ведомство стремится создать условия для отдыха в любое время сезона, одновременно сохраняя природные и культурные объекты. Об этом чиновник написал в соцсети X, приурочив публикацию ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября.

Переход к всесезонной модели уже начался в Анталье. Как сообщали СМИ со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров Каана Кавалоглу, регион расширяет предложение за счет спортивных, культурных, медицинских и событийных программ. Это позволяет привлекать иностранных гостей не только в традиционный пляжный сезон.

В 2025 году Турцию посетили 63,9 млн иностранных туристов, а доходы отрасли достигли $65,2 млрд. Крупнейшим зарубежным рынком стала Россия — страну посетили 6,9 млн россиян. На 2026 год власти рассчитывают принять около 65 млн гостей и получить $68 млрд доходов от туризма.

Читайте также

Ноутбуки, смартфоны и телевизоры — самые востребованные категории техники в 2026 году

Ноутбуки, смартфоны и телевизоры — самые востребованные категории техники в 2026 году

В Московской области открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Московской области открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

Погода заставила змей в Подмосковье сцепляться в клубки

Погода заставила змей в Подмосковье сцепляться в клубки

Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября

Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября

В Новосибирске рыжий мейн-кун случайно закрыл хозяйку на балконе

В Новосибирске рыжий мейн-кун случайно закрыл хозяйку на балконе

Почему осенью ничего не хочется и как вернуть энергию — объяснил врач

Почему осенью ничего не хочется и как вернуть энергию — объяснил врач

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Более 1,6 тысячи самозанятых в Подмосковье могут оформить оплачиваемые больничные

Более 1,6 тысячи самозанятых в Подмосковье могут оформить оплачиваемые больничные

«Подарок не всегда бесплатный»: дарение квартиры не родственнику облагается НДФЛ

«Подарок не всегда бесплатный»: дарение квартиры не родственнику облагается НДФЛ

Первый тренерский скандал сезона: «Родина» рассталась с Диасом после девяти туров

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Медведь учует вас за 2 км: МЧС раскрыло правила безопасного похода

Добавьте mosregtoday.ru в избранное