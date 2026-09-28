Турция больше не только лето: как страна собирается привлекать туристов круглый год?

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о планах развивать туристическую отрасль так, чтобы поездки в страну оставались востребованными на протяжении всего года в каждом регионе. По его словам, ведомство стремится создать условия для отдыха в любое время сезона, одновременно сохраняя природные и культурные объекты. Об этом чиновник написал в соцсети X, приурочив публикацию ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября.

Переход к всесезонной модели уже начался в Анталье. Как сообщали СМИ со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров Каана Кавалоглу, регион расширяет предложение за счет спортивных, культурных, медицинских и событийных программ. Это позволяет привлекать иностранных гостей не только в традиционный пляжный сезон.

В 2025 году Турцию посетили 63,9 млн иностранных туристов, а доходы отрасли достигли $65,2 млрд. Крупнейшим зарубежным рынком стала Россия — страну посетили 6,9 млн россиян. На 2026 год власти рассчитывают принять около 65 млн гостей и получить $68 млрд доходов от туризма.