В системах онлайн-бронирования появились дешевые авиабилеты в Турцию. Улететь на популярные курорты можно за ₽5–6 тыс. Цены проверяли в 17:00 мск. В некоторых случаях есть места даже с багажом, и не только из Москвы, но собираться нужно быстро, передает Tourdom.ru .

Так, «Азимут» продает билеты из Минеральных Вод в Бодрум на 9 октября за ₽5,3 тыс. За такую же цену «Уральские авиалинии» предлагают 10 октября улететь из Владикавказа в Анталью. Оба рейса чартерные. Из столицы в Анталью за ₽5,4 тыс. можно отправиться Southwind airlines 10 ноября. На 12 ноября есть места за ₽6 тыс. из Сочи у «ИрАэро». Указанные цены включают только ручную кладь: за багаж в первом случае придется доплатить около ₽2 тыс., во втором — около ₽3 тыс. Но даже с доплатой это дешевле, чем у других перевозчиков.

Снижение цен объясняется падением спроса: сезон в Турции заканчивается, и туроператоры стимулируют продажи, чтобы заполнить самолеты. Самые бюджетные варианты появляются накануне вылета. Однако обратная дорога обойдется минимум вдвое дороже. В октябре билет из Антальи во Владикавказ с багажом стоит не менее ₽11 тыс., во второй половине ноября в Москву — от ₽17 тыс., в Сочи — от ₽13,5 тыс. Из Бодрума в Минводы после 10 октября прямых рейсов нет, поэтому возвращаться придется с пересадками и минимум за ₽20 тыс. В целом, если улететь туда по указанным ценам, экономия за весь round trip получится неплохой.