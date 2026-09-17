«Ты эгоист» не работает: психолог назвал фразы для ссоры с партнером без последствий

Психолог Родион Чепалов в беседе с редакцией VSE42.RU поделился фразами, которые помогают выстроить диалог во время ссоры с партнером. По его словам, главная задача в конфликте — не победить, а сохранить возможность договориться.

Эмоции мешают слышать

Когда эмоции зашкаливают, человек хуже воспринимает аргументы и легче переходит к нападению. В такие моменты полезнее взять паузу. Чепалов советует говорить прямо: сейчас я очень зол, давай сделаем перерыв на полчаса и обязательно вернемся к разговору. Это лучше, чем продолжать выяснение отношений на пике.

Обсуждайте поступок, а не личность

Специалист рекомендует говорить о конкретном действии, а не о человеке. Вместо «ты эгоист и тебе всегда на меня наплевать» лучше сказать: когда ты не предупредил, что задержишься, я волновалась и злилась.

Особенно разрушительны, по словам психолога, слова «всегда» и «никогда», сравнения с бывшими, оскорбления, угрозы разводом и припоминание конфликтов десятилетней давности.

Формула разговора

Чепалов предложил простую схему: событие — чувство — потребность — просьба. Например: когда ты отвечаешь на сообщения во время нашего разговора, я чувствую себя неважной. Можешь убрать телефон на десять минут?

Важно и уметь услышать ответ, который не нравится. Фраза «я понимаю, почему ты обиделся» не означает «я признаю себя виноватым во всем».

Главный вопрос после ссоры

После конфликта стоит спросить друг друга: о чем мы на самом деле спорили? Нередко ссора из-за немытой чашки оказывается разговором не о посуде, а о накопившемся ощущении: меня здесь не замечают и не ценят.