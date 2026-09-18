«Ты уже должен смириться»: психолог объяснила, почему пять стадий горя опасны для переживающих утрату

Пять стадий горя не являются универсальным сценарием переживания утраты. Об этом RuNews24 рассказала психолог Анна Гусева. По ее словам, попытки оценивать состояние человека по такой схеме могут навредить.

Гусева пояснила, что после потери близкого люди часто слышат от окружающих, что уже должны смириться. Человек начинает мерить себя по шаблонам, и ему кажется, что он застрял на одной из стадий. В итоге возникает мысль, что с ним что-то не так.

Психолог напомнила, что пять стадий — отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие — появились после публикации в 1969 году книги Элизабет Кюблер-Росс о смерти и умирании. Изначально речь шла о состояниях неизлечимо больных людей, но позже схему стали применять к переживанию утраты близких. Современные исследования показывают, что горе может проявляться по-разному: человек способен возвращаться к уже пережитым состояниям, а отсутствие сильного горя не означает недостатка любви к умершему.