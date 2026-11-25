В Дзержинском районе Ярославля тысячи жителей остались без отопления и горячей воды. Получить информацию удалось только в ЕДДС области. Там сообщили, что ТГК несколько раз продлевала сроки отключения, а актуальных данных на тот момент не было, передает « МК в Ярославле ».

Позже тепло в квартирах жителей Брагина появилось. В ТГК-2 пояснили, что работы продлили из-за необходимости выполнить дополнительные мероприятия. По их данным, ярославские теплосети завершили работы в 00:00, затем заполнили и включили магистральный трубопровод. Запуск произвели в 6:50 во вторник. Сейчас обслуживающие организации восстанавливают подачу теплоносителя.

Местные жители считают, что отключения тепла в районе стали регулярными, и говорят, что мэрия на ситуацию не реагирует.