Тысячи верующих: в Москве впервые за несколько лет проходит крестный ход

Сегодня в Москве вновь провели исторический крестный ход, приуроченный к празднованию Собора Московских святых. Мероприятие, которое не проводилось несколько лет, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На месте находится корреспондент "Подмосковья Сегодня".

Верующие преодолеют путь длиной около 6 километров, стартуя от храма Христа Спасителя и заканчивая у Новодевичьего монастыря. В связи с этим в городе временно ограничили движение на некоторых улицах.

У входа в главный храм столицы невозможно протолкнуться из-за большого количества стягов Спаса Нерукотворного и триколоров. Это шествие может стать самым масштабным за всю его историю.

Организаторы крестного хода ожидают, что в нем примут участие около 20 тысяч человек, как сообщили в РПЦ.