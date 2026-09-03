У 110-летних нашли клетки-убийцы, которых почти нет у 70-летних: 17,6% против 4% — в чем секрет долгожителей
Cell Reports: у людей старше 110 лет доля CD4 CTL достигает 17,6%
Японские ученые выяснили, что у людей, доживших до 110 лет и старше, сохраняется необычно высокая активность редких иммунных клеток — цитотоксических Т-клеток CD4 (CD4 CTL). Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.
С возрастом иммунная защита обычно ослабевает, повышая риск инфекций и онкологических заболеваний. Однако у супердолгожителей механизмы распознавания и уничтожения угроз остаются очень активными.
Исследователи проанализировали образцы крови 28 человек в возрасте от 70 лет. Доля CD4 CTL росла с возрастом: у участников 70–99 лет она составляла 4%, в группе 100–109 лет — 9,6%, а у тех, кому исполнилось 110 и более, достигала 17,6%.
У долгожителей CD4 CTL не только многочисленны, но и способны активно размножаться. При обнаружении патогена клетка начинает делиться, создавая множество идентичных копий для борьбы с конкретной угрозой. Этот процесс называется клональным расширением. Именно сохранение такой способности, по мнению исследователей, может быть одной из причин долгой жизни.