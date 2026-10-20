У 60% людей старше 65 лет есть проблемы с памятью: врач Ткачева назвала способ снизить риск на 45%

Около 60% россиян старше 65 лет имеют те или иные когнитивные нарушения. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. По ее словам, к 2050 году число людей с деменцией в мире может достичь 157 млн.

Ткачева отметила, что при переходе болезни в развернутую тяжелую стадию возможности медицины сильно ограничены. На первый план тогда выходят уход, поддержка семьи и социальная адаптация. При этом появляются новые современные препараты, способные влиять на саму болезнь.

Специалист указала, что сегодня антидементное лечение в России получают около 10% нуждающихся. Современные препараты эффективны преимущественно на ранних стадиях. Коррекция факторов риска и контроль здоровья позволяют снизить вероятность когнитивных нарушений на 45%.