У экс-министра здравоохранения Саратовской области отбирают квартиру за ₽34 млн

Прокуратура Саратовской области направила в Долгопрудненский городской суд Московской области иск об обращении в доход государства квартиры, принадлежащей бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову и его супруге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, стоимость жилья составляет ₽34 млн. В ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что покупка недвижимости обошлась семье в сумму, не соответствующую заявленным доходам, а законность происхождения потраченных средств не подтверждена. В связи с этим прокурор Саратовской области Роман Пантелеев принял решение о подаче иска в суд. Источник в правоохранительных органах сообщил «Российской газете», что фигурантом антикоррупционного скандала стал экс-министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.