Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» заявил, что женщины являются «неполноценными людьми». Свою позицию парламентарий аргументировал библейским сюжетом о сотворении Евы из ребра Адама.

По мнению депутата, сначала существовал один человек — мужчина, а женщина появилась позднее, поэтому не может считаться полноценной. При этом он добавил, что мужчину тоже нельзя назвать полноценным человеком, поскольку без жены он «инвалид».