«У нее нет самого состояния тела»: депутат Госдумы назвал женщин неполноценными людьми — чем он это объяснил
Депутат Госдумы Ильтяков: женщина не может быть полноценным человеком
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» заявил, что женщины являются «неполноценными людьми». Свою позицию парламентарий аргументировал библейским сюжетом о сотворении Евы из ребра Адама.
По мнению депутата, сначала существовал один человек — мужчина, а женщина появилась позднее, поэтому не может считаться полноценной. При этом он добавил, что мужчину тоже нельзя назвать полноценным человеком, поскольку без жены он «инвалид».
«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — подчеркнул Ильтяков.