У популярного тележурналиста обнаружили рак

Известный тележурналист американского канала Fox News Эрик Шон сообщил о своей борьбе с раком. Об этом также пишет New York Post.

У американского тележурналиста Эрика Шона, известного по работе на Fox News, обнаружено онкологическое заболевание. Шон рассказал, что диагноз был поставлен врачами в 2025 году. Хотя конкретный тип рака не был озвучен, журналист связал его появление с освещением трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда он подвергся влиянию токсичной пыли.

Корреспондент Fox News поделился, что еще тогда предполагал возможные последствия для здоровья спустя десятилетия. Его опасения, к сожалению, подтвердились спустя 24 года. Несмотря на поставленный диагноз, Эрик Шон продолжает свою профессиональную деятельность на телеканале.

