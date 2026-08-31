У вашего тела есть «второе сердце», и его слабость повышает риск смерти втрое: проверьте, работает ли оно у вас

Икроножные мышцы играют ключевую роль в возврате крови от ног к сердцу, поэтому их нередко называют «вторым сердцем». При ходьбе, беге, подъеме на носки и движениях стопы эти мышцы сжимают расположенные рядом сосуды и проталкивают кровь вверх. Об этом пишет Science XXI .

В венах давление заметно ниже, чем в артериях, а специальные клапаны не дают крови течь обратно к стопам между сокращениями. Если механизм работает нормально, кровь не застаивается в ногах. При его нарушении могут появляться отеки, тяжесть, боль и сосудистые проблемы.

Исследование 2020 года с участием 2728 взрослых в клинике Мейо показало связь между слабой работой икроножной помпы и повышенной смертностью. Через десять лет смертность среди людей с нормальной функцией составляла около 6%, а при нарушении — примерно 18%. Более крупная работа 2024 года почти с 6000 пациентов подтвердила эту зависимость: у людей с наименее эффективной работой мышц риск смерти был более чем вдвое выше.

Поддерживать икроножную помпу помогают обычная ходьба, бег, лестница и подъемы на носки. При сидячей работе стоит хотя бы раз в час вставать и двигаться. Если такой возможности нет, можно выполнять движения стопами вверх-вниз или поднимать пятки, не отрывая носков от пола. Длительное стояние без движения тоже мешает работе мышц.

Постоянный отек, внезапная боль, покраснение или ощущение тепла в одной ноге требуют медицинской оценки: это может указывать на тромб. Небольшие исследования также показали, что продолжительные подъемы пяток могут влиять на переработку глюкозы и жиров, но не заменяют ходьбу, физическую активность и назначенное лечение.