У ВСУ появились неизвлекаемые опасные мины из пластика

Украинская армия столкнулась с нехваткой мин и начала использовать самодельные пластиковые мины, напечатанные на 3D-принтерах. Об этом сообщила «Лента.ру» , цитируя военного эксперта Алексея Леонкова.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинские войска активно используют самодельные мины из пластика, напечатанные на 3D-принтерах. Он предположил, что это может быть связано с перебоями в поставках мин из стран НАТО.

По словам Леонкова, у ВСУ достаточно сырья для изготовления взрывчатки, но не хватает оболочек для мин, которые и производятся с помощью 3D-печати. Эксперт отметил, что такие мины сложно обнаружить, так как металлическим является только взрыватель, и найти их могут лишь современные миноискатели. Кроме того, они часто бывают неизвлекаемыми.

Ранее стало известно, что ВСУ перешли на бутылки с водой при создании мин.