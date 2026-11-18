‎В Ленинградской области задержан 61-летний уроженец Воркуты, подозреваемый в убийстве, совершенном два десятилетия назад. Оперативники вышли на след мужчины после повторного изучения материалов дела о гибели 32-летнего жителя петербургского района Купчино.

Трагедия произошла 19 сентября 2006 года. Пожарные, прибывшие на вызов в квартиру дома № 50 по Будапештской улице, обнаружили тело хозяина с удавкой из электрического провода на шее. Изначально следователи возбудили уголовное дело, но установить личность преступника не удалось.

Спустя 20 лет сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска возобновили работу по архивным документам. ‎По версии следствия, перед гибелью мужчины произошло застолье, переросшее в конфликт. В ходе ссоры подозреваемый избил знакомого, а затем задушил его шнуром от бытового прибора. Чтобы скрыть улики, он поджег квартиру и скрылся.

Задержание состоялось 16 ноября в Лодейнопольском районе. Как сообщили в ведомстве, мужчина полностью признал свою вину. На время проведения следственных действий ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.