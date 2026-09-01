Убили корову и разгромили пасеку: в Приангарье медведи заставили школы отменить линейки

В Слюдянском районе Иркутской области отменили школьные линейки на открытом воздухе из-за угрозы нападения медведей. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, животные стали появляться в разных районах Приангарья и пугать местных жителей. Зафиксированы случаи нападения на домашний скот: медведи убили корову и разгромили пасеку. Сообщений о нападениях на людей пока не поступало.

Все праздничные мероприятия ко Дню знаний в районе решено провести внутри школ. Также отменены любые активности на улице, включая туристические слеты и дни здоровья. Власти ввели комендантский час с 21:00 до 7:00.