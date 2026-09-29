Уборка, сканирование и цифровая копия: что происходит со старинной церковью в Стельково

Лазерное сканирование Спасской церкви в селе Стельково Кашинского округа Тверской области выполнено специалистами. Работы позволили с высокой точностью зафиксировать состояние старинного храма XVIII века и Святых ворот. Итогом стала подробная цифровая модель объекта, которая ляжет в основу проекта противоаварийных работ. Об этом сообщил Фонд «Во имя святого Михаила Тверского».

Организация не раз выезжала в Стельково в рамках проекта «Земля Анны Кашинской: возрождение святынь». В июле волонтеры провели большую уборку территории: скосили траву по периметру храма и вдоль северной ограды, вырубили кустарники у Святых ворот, северной калитки и с северо-восточного угла, убрали завалы спиленных деревьев и ликвидировали свалку у калитки.

Спасский храм построен в 1776–1779 годах. В советское время его закрыли, и сейчас здание постепенно разрушается. Церковь приписана к Воскресенскому кафедральному собору Кашина. По словам специалистов, лазерное сканирование — необходимое условие: без него ни один архитектор не возьмется за работу на объекте. Комплекс работ на храме и прилегающей территории в Стельково стал важным шагом к сохранению редкой церкви XVIII века.