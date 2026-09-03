Ученик немецкой гимназии после экскурсии в Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином заинтересовался православием и решил сменить вероисповедание. Об этом РИА Новости рассказал настоятель монастыря игумен Даниил (Ирбитс).

По его словам, подросток приезжал на экскурсию из Темплина вместе с библейским евангелическим классом. Мальчик был лютеранином, но теперь хочет перейти в православие и пройти соответствующее таинство в монастыре. Речь идет об ученике последних классов гимназии.

Игумен отметил, что для него особенно важно, когда молодые люди принимают православную веру. По его мнению, это говорит о том, что православие в регионе будет жить. Настоятель также выразил надежду, что такие верующие в будущем создадут православные семьи, и признался, что происходящее ему очень приятно.