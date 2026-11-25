В Челябинске в среду, 25 ноября, из здания ИТ-лицея в микрорайоне «Твоя Привилегия» эвакуировали школьников. Читатель прислал в редакцию 74.RU видео, на котором дети стоят на улице. Он также отметил, что к учреждению приезжали пожарные машины.