Учеников ИТ-лицея вывели на улицу, а к школе приехали пожарные: что произошло в «Твоей Привилегии» в Челябинске
74.RU: в Челябинске из ИТ-лицея в «Твоей Привилегии» эвакуировали учеников
В Челябинске в среду, 25 ноября, из здания ИТ-лицея в микрорайоне «Твоя Привилегия» эвакуировали школьников. Читатель прислал в редакцию 74.RU видео, на котором дети стоят на улице. Он также отметил, что к учреждению приезжали пожарные машины.
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожара в школе не было. Причиной тревоги стала ложная сработка пожарной сигнализации.