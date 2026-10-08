Ученые из Японии назвали простой способ наладить работу ЖКТ

Японские исследователи выяснили, что обычная ходьба способна улучшать работу кишечника уже через несколько минут после нагрузки. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты Университета здравоохранения Фудзита наблюдали за 21 здоровым взрослым. Сначала активность кишечника измеряли электронным стетоскопом, фиксирующим звуки движения газов и жидкости. Затем участники 20 минут шли по дорожке в комфортном темпе — около трех тысяч шагов. После прогулки замеры повторили.

Оказалось, что в первые одну-две минуты после ходьбы звуки кишечника становились громче, дольше и чаще. Это указывает на усиление перистальтики — мышечных сокращений, продвигающих содержимое по пищеварительному тракту.

Ученые связывают эффект с двумя механизмами: после активности может усиливаться работа нервной системы, отвечающей за пищеварение, а движения тела механически стимулируют кишечник. По мнению авторов, даже небольшая нагрузка — доступный способ поддержать нормальную работу кишечника и запоров.