Специалисты Университета Эдит Коуэн проанализировали данные 638 участников долгосрочного проекта Raine Study, средний возраст которых составил 22 года. Они сопоставили потребление пяти категорий овощей с ранними маркерами сердечно-сосудистых патологий и диабета второго типа: артериальным давлением, обхватом талии, уровнем глюкозы, триглицеридами и «хорошим» холестерином. Об этом сообщает New Atlas .

Выяснилось, что у 19% добровольцев (120 человек) уже наблюдались подобные нарушения. Это указывает на то, что метаболические проблемы могут зарождаться задолго до зрелого возраста. После поправок на доход, образование, физическую активность, вредные привычки и общую калорийность рациона проявилась заметная гендерная разница.

У мужчин каждые дополнительные 75 граммов бобовых в сутки ассоциировались со снижением вероятности попасть в группу риска на 72,2%. У женщин аналогичный объем крестоцветных овощей — брокколи, цветной и брюссельской капусты — уменьшал риск на 84,9%. Авторы подчеркивают: речь идет о статистической корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

Исследование было наблюдательным, поэтому нельзя исключать обратный эффект: люди с изначально здоровым образом жизни могут просто чаще выбирать овощи. На результаты также могли повлиять генетика, качество сна и регулярность медосмотров.

Почему бобовые эффективнее у мужчин, а крестоцветные — у женщин, пока неясно. Ученые предполагают, что дело в биоактивных компонентах: клетчатка, флавоноиды и сапонины бобовых регулируют глюкозу и липиды, а глюкозинолаты и серосодержащие соединения капусты влияют на инсулиновую чувствительность и воспаление. Возможно, половые гормоны по-разному воздействуют на метаболизм этих веществ, но гипотеза требует дополнительных проверок.